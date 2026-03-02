Harga Emas Antam Hari Ini Terbang Tinggi, Buyback Sentuh Rp 2,914 Juta per Gram

JPNN.com

Senin, 02 Maret 2026 – 09:14 WIB
Harga emas Antam hari ini Senin 2 Maret 2026 terbang tinggi. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Senin 2 Maret 2026 terbang tinggi.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (2/3) pukul 09.01 WIB, mengalami lonjakan Rp 50.000 dari semula Rp 3.085.000 menjadi Rp 3.135.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turut naik ke angka Rp 2.914.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.617.500

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.135.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 6.210.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 9.290.000

