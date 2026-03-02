JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 2 Maret Meroket Lagi, Cek Daftar Terbarunya

Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 2 Maret Meroket Lagi, Cek Daftar Terbarunya

Senin, 02 Maret 2026 – 06:42 WIB
Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 2 Maret Meroket Lagi, Cek Daftar Terbarunya - JPNN.com Kaltim
Harga emas hari ini Senin 2 Maret 2026 meroket lagi. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data harga emas hari ini Senin 2 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin pukul 06.42 WIB, menunjukkan harga emas batangan UBS di angka Rp 3.167.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.130.000 per gram.

Angka tersebut meroket dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian Minggu pagi kemarin, dengan emas UBS dibanderol Rp 3.123.000 per gram, dan Galeri24 Rp 3.092.000 per gram

Baca Juga:

Harga tersebut turun tipis dari angka yang tertera dari angka yang tertera di laman Sahabat Pegadaian kemarin pagi, yakni emas batangan UBS Rp 3.083.000 per gram.

Sementara itu, untuk harga Galeri24 tertera Rp 3.065.000 per gram atau tidak berubah dari angka yang tertera kemarin pagi.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 2 Maret 2026 meroket lagi. Cek daftar terbarunya
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas hari ini harga emas per gram harga emas di pegadaian harga emas harga emas Galeri24 harga emas UBS

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU