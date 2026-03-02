Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 2 Maret Meroket Lagi, Cek Daftar Terbarunya

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data harga emas hari ini Senin 2 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin pukul 06.42 WIB, menunjukkan harga emas batangan UBS di angka Rp 3.167.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.130.000 per gram.

Angka tersebut meroket dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian Minggu pagi kemarin, dengan emas UBS dibanderol Rp 3.123.000 per gram, dan Galeri24 Rp 3.092.000 per gram

Harga tersebut turun tipis dari angka yang tertera dari angka yang tertera di laman Sahabat Pegadaian kemarin pagi, yakni emas batangan UBS Rp 3.083.000 per gram.

Sementara itu, untuk harga Galeri24 tertera Rp 3.065.000 per gram atau tidak berubah dari angka yang tertera kemarin pagi.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.