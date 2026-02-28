JPNN.com

Sabtu, 28 Februari 2026 – 09:24 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 28 Februari Meroket, Segram Berapa? Cek Daftar Terbarunya - JPNN.com Kaltim
Update harga emas Antam hari ini Sabtu 28 Februari 2026. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 28 Februari 2026 meroket.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Sabtu (28/2) pukul 08.47 WIB, mengalami lonjakan Rp 40.000 dari semula Rp 3.045.000 menjadi Rp 3.085.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turut naik ke angka Rp 2.864.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.592.500

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.085.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 6.110.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 9.140.000

Harga emas Antam hari ini Sabtu 28 Februari meroket, cek daftar terbarunya
