Harga Emas Hari Ini 28 Februari: UBS Turun Tipis, Galeri24 Stagnan pada Sabtu Pagi

Sabtu, 28 Februari 2026 – 06:27 WIB
Update harga emas hari ini Sabtu 28 Februari 2026. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data harga emas hari ini Sabtu 28 Februari 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (28/2) pukul 06.21 WIB, menunjukkan harga emas batangan UBS di angka Rp 3.080.000 per gram.

Harga tersebut turun tipis dari angka yang tertera dari angka yang tertera di laman Sahabat Pegadaian kemarin pagi, yakni emas batangan UBS Rp 3.083.000 per gram.

Sementara itu, untuk harga Galeri24 tertera Rp 3.065.000 per gram atau tidak berubah dari angka yang tertera kemarin pagi.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

