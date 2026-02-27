Catat, Ini Jadwal Imsak di Kaltim Sabtu Besok 27 Februari, Jangan Sampai Kesiangan!

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 19:10 WIB
Simak jadwal imsak Sabtu besok 28 Februari di Kaltim, jangan sampai terlewatkan. Ilustrasi Sultan Amanda/jpnn.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut ini jadwal imsak untuk wilayah Kaltim pada Sabtu besok 28 Februari 2026 atau bertepatan dengan 10 Ramadan 1447 H.

Jadwal ini bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Berikut jadwal imsak Sabtu besok 28 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 04.55 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 05.01 WITA

> Kabupaten Paser pukul 04.58 WITA

> Kabupaten Penajam Paser Utara pukul 04.56 WITA

