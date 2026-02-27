JPNN.com

Harga Emas Hari Ini 27 Februari, Jumat Pagi Naik Tipis Lagi

Jumat, 27 Februari 2026 – 06:45 WIB
Harga Emas Hari Ini 27 Februari, Jumat Pagi Naik Tipis Lagi
Harga emas hari ini Jumat 27 Februari 2026. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data harga emas hari ini Jumat 27 Februari 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat pukul 06.43 WIB, menunjukkan harga emas batangan UBS di angka Rp 3.083.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.065.000 per gram

Angka tersebut naik tipis dari angka yang tertera di laman Sahabat Pegadaian kemarin pagi, di mana UBS di Rp 3.082.000 per gram dan Galeri24 di Rp 3.057.000 juta per gram

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

Berikut data harga emas hari ini Jumat 27 Februari 2026 untuk produk UBS dan Galeri24, yang mengalami kenaikan tipis
