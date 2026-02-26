Harga Emas Hari Ini 26 Februari Turun Tipis, Jadi Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 26 Februari 2026, produk UBS dan Galeri24 turun tipis.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Kamis (26/2) pagi pukul 06.52 WIB, harga emas UBS kini di angka Rp 3.082.000 dari sebelumnya Rp 3.099.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 turun menjadi Rp 3.057.000 dari sebelumnya Rp 3.085.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24