Harga Emas Antam Hari Ini 25 Februari 2026, Waduh Merosot! Jadi Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 25 Februari 2026 merosot.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (25/2) pukul pukul 08.54 WIB, mengalami penurunan Rp 45.000 dari semula Rp 3.068.000 menjadi Rp 3.023.000 per gram.

‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turun ke angka Rp 2.802.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.561.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.023.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.986.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.954.000