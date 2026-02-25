Harga Emas Antam Hari Ini 25 Februari 2026, Waduh Merosot! Jadi Sebegini per Gram
Rabu, 25 Februari 2026 – 09:08 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 25 Februari 2026 merosot.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (25/2) pukul pukul 08.54 WIB, mengalami penurunan Rp 45.000 dari semula Rp 3.068.000 menjadi Rp 3.023.000 per gram.
Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turun ke angka Rp 2.802.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.561.500.
- Harga emas 1 gram: Rp 3.023.000
- Harga emas 2 gram: Rp 5.986.000
- Harga emas 3 gram: Rp 8.954.000
Harga emas Antam hari ini, Rabu 25 Februari 2026 merosot, jadi sebegini per gram
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News