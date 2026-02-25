Safari Ramadan di Masjid Al-Faruq Kutim, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Memohon Doa

kaltim.jpnn.com, KUTAI TIMUR - Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi daerah pertama yang dikunjungi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam rangka Safari Ramadan 1447 Hijriah, Selasa (24/2).

Gubernur Rudy Mas'ud dalam sambutannya di hadapan ratusan jemaah Masjid Al-Faruq, Kompleks Bukit Pelangi, menegaskan Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial pemerintah, melainkan momentum penting untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

“Safari Ramadan seperti ini memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai sarana memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Rudy Mas'ud dilansir dari laman Pemprov Kaltim, Rabu (25/2).

Dia mengungkapkan kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat bertujuan untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah.

“Kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengar langsung aspirasi, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah yang kita cintai bersama,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kaltim juga menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat Kutim.

Bantuan tersebut meliputi dukungan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta, serta bantuan sosial keagamaan lainnya.