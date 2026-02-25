Jadwal Buka Puasa Hari Ini 25 Februari di Kaltim, Ada Pilihan Doa Berbuka

JPNN.com

Rabu, 25 Februari 2026 – 07:14 WIB
Berikut jadwal buka puasa yang ditandai dengan waktu Magrib wilayah Kaltim pada Rabu 25 Februari 2026 atau 7 Ramadan 1447 H.. Foto: Ilustrasi muazin mengundangkan azan/ tangkapan layar Youtube

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut jadwal buka puasa yang ditandai dengan waktu Magrib wilayah Kaltim pada Rabu 25 Februari 2026 atau 7 Ramadan 1447 H.

Jadwal tersebut bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Simak selengkapnya jadwal buka puasa Rabu 25 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 18.28 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 18.37 WITA

> Kabupaten Paser pukul 18.36 WITA

> Kabupaten Penajam Paser Utara pukul 18.34 WITA

