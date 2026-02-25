JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 25 Februari Naik Lagi, Jadi Sebegini per Gram

Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 25 Februari Naik Lagi, Jadi Sebegini per Gram

Rabu, 25 Februari 2026 – 05:55 WIB
Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 25 Februari Naik Lagi, Jadi Sebegini per Gram - JPNN.com Kaltim
Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 25 Februari 2026 naik lagi. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 25 Februari 2026, produk UBS dan Galeri24 naik lagi. Alhamdulillah

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Rabu (25/2) pagi pukul 05.49 WIB, harga emas UBS naik Rp 21.000, yakni di angka Rp 3.099.000 dari sebelumnya Rp 3.078.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 naik menjadi Rp 3.085.000 per gram dari sebelumnya Rp 3.063.000 per gram.

Baca Juga:

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini 25 Februari naik lagi, jadi sebegini per gram, Alhamdulillah
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas hari ini harga emas per gram harga emas di pegadaian harga emas UBS Galeri24

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU