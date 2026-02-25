Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 25 Februari Naik Lagi, Jadi Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 25 Februari 2026, produk UBS dan Galeri24 naik lagi. Alhamdulillah

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Rabu (25/2) pagi pukul 05.49 WIB, harga emas UBS naik Rp 21.000, yakni di angka Rp 3.099.000 dari sebelumnya Rp 3.078.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 naik menjadi Rp 3.085.000 per gram dari sebelumnya Rp 3.063.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24