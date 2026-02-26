Jadwal Imsak Kaltim Jumat Besok 27 Februari, Semoga Tidak Kesiangan Bangun Sahur

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut ini jadwal imsak untuk wilayah Kaltim pada Jumat besok 27 Februari 2026 atau bertepatan dengan 9 Ramadan 1447 H.

Jadwal ini bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Berikut jadwal imsak Jumat besok 27 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 04.55 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 05.01 WITA

> Kabupaten Paser pukul 04.58 WITA

> Kabupaten Penajam Paser Utara pukul 04.57 WITA