Jadwal Imsak Wilayah Kaltim Kamis Besok 26 Februari, Jangan Telat Bangun Sahur ya!
Rabu, 25 Februari 2026 – 20:15 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut ini jadwal imsak untuk wilayah Kaltim pada Kamis besok 26 Februari 2026
Jadwal ini bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim.
Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.
Untuk jadwal Imsak di wilayah Kabupaten Kutai Timur maju satu menit dibandingkan hari sebelumnya, yakni pukul 04.54 WITA.
Berikut jadwal imsak Kamis besok 26 Februari 2026:
> Kabupaten Berau pukul 04.56 WITA
> Kabupaten Kutai Barat pukul 05.02 WITA
> Kabupaten Paser pukul 04.58 WITA
