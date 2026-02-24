Resmikan Jembatan Sungai Nibung di Kutim, Rudy Mas'ud: Penghubung Kehidupan Masyarakat

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 21:55 WIB
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat meresmikan jembatan Sungai Nibung di Kecamatan Kaubun, Desa Pelawan, Kabupaten Kutai Timur, Selasa (24/2). Foto: Dokumentasi Pemprov Kaltim

kaltim.jpnn.com, KUTAI TIMUR - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meresmikan jembatan Sungai Nibung di Kecamatan Kaubun, Desa Pelawan, Kabupaten Kutai Timur, Selasa (24/2).

Peresmian jembatan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kaltim untuk terus memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur strategis.

Jembatan Sungai Nibung menjadi penghubung utama antara Desa Kandungan Jaya di Kecamatan Kaubun dengan Kecamatan Karangan, sekaligus membuka akses penting di kawasan utara Kaltim.

Gubernur Rudy Mas'ud dalam sambutannya menegaskan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan sarana yang menggerakkan kehidupan masyarakat.

“Infrastruktur seperti jembatan ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi penghubung kehidupan masyarakat," kata Rudy Mas'ud dilansir dari laman Pemprov Kaltim, Selasa (24/2).

Menurut Rudy Mas'ud, dengan akses yang lebih mudah, distribusi barang dan jasa semakin lancar, biaya transportasi menurun, dan peluang ekonomi warga meningkat.

Jembatan Sungai Nibung memiliki panjang sekitar 390 meter.

Pemerintah juga membangun jalan akses Jembatan Sungai Nibung 1 sepanjang 135 meter serta jalan akses Jembatan Sungai Nibung 2 sepanjang 500 meter untuk menunjang kelancaran mobilitas.

