Jadwal Imsak Wilayah Kaltim Rabu Besok 25 Februari, Semoga Tidak Kesiangan

Selasa, 24 Februari 2026 – 21:33 WIB
Ilustrasi Sultan Amanda/jpnn.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut ini jadwal imsak untuk wilayah Kaltim pada Rabu besok 25 Februari 2026

Jadwal ini bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Untuk jadwal Imsak di wilayah Kabupaten Kutai Timur maju satu menit dibandingkan hari sebelumnya, yakni pukul 04.54 WITA.

Berikut jadwal imsak Rabu besok 25 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 04.56 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 05.02 WITA

> Kabupaten Paser pukul 04.58 WITA

