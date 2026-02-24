Hilang 5 Hari di Hutan, Lansia 94 Tahun Ditemukan di Jurang, Kondisinya, Ya Allah

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 19:18 WIB
Proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan terhadap jasad lansia bernama Nasrullah (94) yang hilang di kawasan hutan, Selasa (24/2). Foto: ANTARA/HO-Basarnas Mamuju

kaltim.jpnn.com, MAMUJU - Seorang warga lanjut usia (lansia) dilaporkan hilang selama lima hari di kawasan hutan.

Lokasinya di Dusun Kalia, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Korban bernama Jasad Nasrullah (94) akhirnya ditemukan tim SAR gabungan di dalam jurang, sekitar 450 meter dari titik terakhir korban dilaporkan hilang.

"Korban ditemukan pada Selasa sore sekitar pukul 15.00 WITA," kata Kepala Kantor Basarnas Mamuju Mahmud Afandi, Selasa (24/2).

Selanjutnya pada pukul 15.20 WITA, lanjut dia, korban dievakuasi tim SAR gabungan dari lokasi jurang menuju rumah keluarga untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Mahmud Afandi menyampaikan dengan ditemukannya jasad korban, operasi SAR dihentikan.

Dia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat pada pelaksanaan operasi pencarian lansia hilang di kawasan hutan tersebut.

"Dengan ditutupnya operasi ini, diharapkan masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga lanjut usia yang beraktivitas di area hutan maupun wilayah dengan kontur terjal guna mencegah kejadian serupa terulang kembali," pesannya.

