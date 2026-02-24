Sekda Kaltim Sri Wahyuni Ingatkan Semangat Kerja ASN Jangan Menurun Selama Ramadan

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tetap menjaga dan meningkatkan disiplin kerja selama Ramadan.

Pesan tersebut disampaikan Sekda Sri saat memberikan arahan pada Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, dan X bagi ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, Selasa (24/2).

Menurutnya, disiplin pegawai harus tetap menjadi perhatian utama, baik dari sisi kehadiran, kinerja, maupun tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

“Selama bulan Ramadan, disiplin pegawai harus tetap diperhatikan. Jangan sampai semangat kerja menurun. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan integritas dan etos kerja,” tegas Sekda Sri dilansir dari laman Pemprov Kaltim, Selasa (24/2).

Sekda Sri juga menekankan pentingnya peran pejabat struktural dalam memberikan contoh atau teladan kepada bawahannya.

Dia menyampaikan sikap dan perilaku pimpinan sangat menentukan budaya kerja di lingkungan organisasi.

“Pejabat struktural sebagai atasan harus mampu memberikan teladan. Jika atasan memberikan contoh yang baik, maka bawahannya pun akan mengikuti. Namun jika atasannya tidak memberikan teladan, maka hal itu akan berdampak pada kedisiplinan staf,” pesannya.

Dia berharap dengan semangat Ramadan, seluruh ASN di lingkup Pemprov Kaltim dapat menjadikan bulan suci ini sebagai momentum memperkuat disiplin, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun budaya kerja yang harmonis dan profesional. (mar1/jpnn)