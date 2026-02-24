JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Sekda Kaltim Sri Wahyuni Ingatkan Semangat Kerja ASN Jangan Menurun Selama Ramadan

Sekda Kaltim Sri Wahyuni Ingatkan Semangat Kerja ASN Jangan Menurun Selama Ramadan

Selasa, 24 Februari 2026 – 19:04 WIB
Sekda Kaltim Sri Wahyuni Ingatkan Semangat Kerja ASN Jangan Menurun Selama Ramadan - JPNN.com Kaltim
Sekda Kaltim Sri Wahyuni saat memberikan arahan kepada seluruh ASN, Selasa (24/2). Foto: Dokumentasi Pemprov Kaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tetap menjaga dan meningkatkan disiplin kerja selama Ramadan.

Pesan tersebut disampaikan Sekda Sri saat memberikan arahan pada Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, dan X bagi ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, Selasa (24/2).

Menurutnya, disiplin pegawai harus tetap menjadi perhatian utama, baik dari sisi kehadiran, kinerja, maupun tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

Baca Juga:

“Selama bulan Ramadan, disiplin pegawai harus tetap diperhatikan. Jangan sampai semangat kerja menurun. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan integritas dan etos kerja,” tegas Sekda Sri dilansir dari laman Pemprov Kaltim, Selasa (24/2).

Sekda Sri juga menekankan pentingnya peran pejabat struktural dalam memberikan contoh atau teladan kepada bawahannya.

Dia menyampaikan sikap dan perilaku pimpinan sangat menentukan budaya kerja di lingkungan organisasi.

Baca Juga:

“Pejabat struktural sebagai atasan harus mampu memberikan teladan. Jika atasan memberikan contoh yang baik, maka bawahannya pun akan mengikuti. Namun jika atasannya tidak memberikan teladan, maka hal itu akan berdampak pada kedisiplinan staf,” pesannya.

Dia berharap dengan semangat Ramadan, seluruh ASN di lingkup Pemprov Kaltim dapat menjadikan bulan suci ini sebagai momentum memperkuat disiplin, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun budaya kerja yang harmonis dan profesional. (mar1/jpnn)

Ini pesan Sekda Sri Wahyuni saat memberikan pengarahan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltim

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   ASN Pemprov Kaltim Sri Wahyuni aparatur sipil negara Ramadan budaya kerja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU