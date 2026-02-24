3.134 RT Segera Terima Bantuan Keuangan dari Pemkab Kukar, Masing-Masing Rp 150 Juta

kaltim.jpnn.com, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai mengucurkan bantuan keuangan senilai Rp 150 juta per Rukun Tetangga (RT) pada akhir Februari ini.

Bantuan keuangan itu untuk berbagai kegiatan pembangunan di tingkat RT, baik fisik maupun nonfisik agar kesejahteraan masyarakat meningkat.

Di Kabupaten Kukar, total terdapat 3.134 RT.

Ribuan RT tersebut tersebar pada 20 kecamatan yang mencakup wilayah 193 desa dan 44 kelurahan.

Masing-masing RT mendapat anggaran yang sama sebesar Rp 150 juta, sehingga total anggaran yang dikucurkan tahun ini mencapai Rp 470,1 miliar.

“Kami mengajak semua pihak terkait dan masyarakat bersama-sama berperan aktif mendukung semua Program Kukar Idaman Terbaik, salah satunya adalah Program RT Ku Terbaik," kata Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Selasa (24/2).

Bupati Aulia berharap melalui penyaluran dana Rp 150 juta per RT dapat meningkatkan partisipasi, kesejahteraan, memperkuat basis data sosial, dan mampu menekan kesenjangan di tingkat RT.

"Kami ingin gap antara orang miskin dan orang kaya di tiap RT bisa lebih rendah dengan adanya program Rp 150 per RT ini, karena dalam ruang partisipasi dan usulan kegiatan harus responsif terhadap lingkungan dan kebutuhan warga," ujar Aulia.