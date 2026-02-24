Alhamdulillah, Harga Emas Antam Selasa 24 Februari Meroket, Cek Daftar Terbarunya

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 08:52 WIB
Harga emas Antam pada hari ini, Selasa 24 Februari 2025, turun sebegini per gram . Ilustrasi. Foto: Irwansyah Putra/nz/pri/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 24 Februari 2026 meroket lagi.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa (24/2) pukul 08.44 WIB, harga emas Antam naik Rp 40.000 dari semula Rp 3.028.000 menjadi Rp 3.068.000 per gram. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.854.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.584.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.068.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 6.076.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 9.089.000

