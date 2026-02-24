Alhamdulillah, Harga Emas Antam Selasa 24 Februari Meroket, Cek Daftar Terbarunya
Selasa, 24 Februari 2026 – 08:52 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 24 Februari 2026 meroket lagi.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa (24/2) pukul 08.44 WIB, harga emas Antam naik Rp 40.000 dari semula Rp 3.028.000 menjadi Rp 3.068.000 per gram.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.854.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.584.000
- Harga emas 1 gram: Rp 3.068.000
- Harga emas 2 gram: Rp 6.076.000
- Harga emas 3 gram: Rp 9.089.000
