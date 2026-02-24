Jadwal Buka Puasa di Kaltim 24 Februari, Waktu Magrib Wilayah Kukar Jam Berapa?
Selasa, 24 Februari 2026 – 06:54 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Kementerian Agama Kaltim resmi meliris jadwal imsakiah Ramadan 1447 hijriah atau 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur.
Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.
Simak selengkapnya jadwal buka puasa Selasa 24 Februari 2026:
> Kabupaten Berau pukul 18.28 WITA
> Kabupaten Kutai Barat pukul 18.37 WITA
> Kabupaten Paser pukul 18.36 WITA
> Kabupaten Penajam Paser Utara pukul 18.34 WITA
> Kota Balikpapan pukul 18.33 WITA
Berikut ini jadwal buka puasa wilayah Kaltim 24 Febuari, waktu Magrib di Kukar dan lainnya jam berapa? Cek di Sini
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News