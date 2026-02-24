445 ASN Pemprov Kaltim Dapat Satyalancana Karya Satya, Sekda Sri: Apresiasi Negara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Sebanyak 445 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim mendapat anugerah tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, dan X.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mewakili Gubernur Rudy Mas'ud, Senin (23/2).

Sekda Sri menyampaikan penganugerahan Satyalancana Karya Satya tahun ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kaltim.

Momentum tersebut menjadi wujud penghormatan dan apresiasi atas dedikasi panjang para ASN dalam mengabdi kepada negara dan daerah.

“Penganugerahan ini merupakan bentuk nyata apresiasi negara kepada ASN yang telah mengabdikan diri secara konsisten, loyal, disiplin, serta menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas,” kata Sekda Sri dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Selasa (24/2).

Dari 445 ASN yang menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebanyak 251 orang hadir secara luring di lokasi acara, sementara 194 orang mengikuti secara daring.

Adapun perincian penerima penghargaan secara luring terdiri dari 22 orang untuk masa pengabdian 30 tahun, 63 orang untuk masa pengabdian 20 tahun, dan 166 orang untuk 10 tahun.

Secara daring, 6 orang untuk pengabdian 30 tahun, 24 orang untuk pengabdian 20 tahun, dan 164 orang untuk pengabdian 10 tahun