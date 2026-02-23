JPNN.com

Jadwal Imsak Wilayah Kaltim Besok 24 Februari, Jangan Kesiangan Ya!

Senin, 23 Februari 2026 – 22:02 WIB
Jadwal Imsak Wilayah Kaltim Besok 24 Februari, Jangan Kesiangan Ya!
Simak jadwal jadwal imsak wilayah Kaltim besok 24 Januari, jangan kesiangan ya. Ilustrasi. Foto: Ricardo/jpnn.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim resmi meliris jadwal imsakiah Ramadan 1447 hijriah atau 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Untuk jadwal Imsak di wilayah Kabupaten Kutai Timur maju satu menit dibandingkan hari sebelumnya, yakni pukul 04.54 WITA.

Berikut jadwal imsak besok pagi 23 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 04.56 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 05.02 WITA

> Kabupaten Paser pukul 04.58 WITA

> Kabupaten Penajam Paser Utara pukul 04.57 WITA

Berikut jadwal imsak wilayah Kaltim besok 24 Januari, jangan kesiangan ya?
