Alhamdulillah, Naik Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini 23 Februari Sebegini per Gram
Senin, 23 Februari 2026 – 09:37 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Senin 23 Februari 2026 naik lagi.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (23/2) pukul 09.19 WIB, harga emas Antam naik Rp 16.000 dari semula Rp 3.012.000 per gram menjadi Rp 3.028.000.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.813.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.564.000
- Harga emas 1 gram: Rp 3.028.000
- Harga emas 2 gram: Rp 5.996.000
- Harga emas 3 gram: Rp 8.969.000
