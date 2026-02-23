JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Alhamdulillah, Naik Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini 23 Februari Sebegini per Gram

Alhamdulillah, Naik Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini 23 Februari Sebegini per Gram

Senin, 23 Februari 2026 – 09:37 WIB
Alhamdulillah, Naik Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini 23 Februari Sebegini per Gram - JPNN.com Kaltim
Harga emas Antam hari ini, Senin 23 Februari 2026 naik lagi. Jadi sebegini per gram. Foto: Indrianto Eko Suwarso/Spt/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Senin 23 Februari 2026 naik lagi.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (23/2) pukul 09.19 WIB, harga emas Antam naik Rp 16.000 dari semula Rp 3.012.000 per gram menjadi Rp 3.028.000. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.813.000 per gram.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.564.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.028.000

Baca Juga:

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.996.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.969.000

Harga emas Antam hari ini, Senin 23 Februari 2026 naik lagi, jadi sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas Antam hari harga emas Antam harga emas Antam harga emas per gram

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU