Alhamdulillah, Naik Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini 23 Februari Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Senin 23 Februari 2026 naik lagi.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Senin (23/2) pukul 09.19 WIB, harga emas Antam naik Rp 16.000 dari semula Rp 3.012.000 per gram menjadi Rp 3.028.000. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.813.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.564.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.028.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.996.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.969.000