JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Kampung Ramadan Temindung Jadi Model Event Berbasis Komunitas, Penguat Ekonomi Kreatif

Kampung Ramadan Temindung Jadi Model Event Berbasis Komunitas, Penguat Ekonomi Kreatif

Senin, 23 Februari 2026 – 08:35 WIB
Kampung Ramadan Temindung Jadi Model Event Berbasis Komunitas, Penguat Ekonomi Kreatif - JPNN.com Kaltim
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi. Foto: ANTARA/HO- Diskominfo Kaltim

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim mengarahkan Kampung Ramadan Temindung di Samarinda sebagai model percontohan penyelenggaraan acara atau event berbasis komunitas yang menguatkan ekosistem ekonomi kreatif (ekraf).

"Inisiatif Kampung Ramadan dinilai sukses menggerakkan ekonomi kreatif meski di tengah keterbatasan anggaran pemerintah," kata Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi dikutip Senin (23/2).

Menurut Ririn, kegiatan yang berlokasi di kawasan eks Bandara Temindung Samarinda itu merupakan wujud kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan pihak swasta.

Baca Juga:

"Itu sinergi perdana antara pemerintah dan komunitas yang dipimpin Pak Agung. Di tengah efisiensi, inovasi harus jalan terus agar ekonomi kreatif tetap tumbuh," ujar Ririn.

Meski dukungan dana langsung dari Pemprov Kaltim terbatas atau hanya sekitar Rp 5 juta, pemerintah memberikan sokongan melalui penyediaan fasilitas di Creative Hub Temindung, seperti tenda dan sarana prasarana.

Kegiatan lokal yang juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan itu bersumber pendaan dari swadaya komunitas dan sponsor.

Baca Juga:

Terdapat 60 tenda bazar yang didominasi pelaku UMKM kuliner sehingga Kampung Ramadhan menjadi ajang bagi produk lokal untuk memperkuat promosi jenama, selain ruang perputaran ekonomi.

"Antusiasme warga sangat tinggi, mengingat Samarinda sempat minim kegiatan-kegiatan besar belakangan ini. Itu membuktikan publik butuh ruang berkreasi berbasis komunitas," tambah Ririn.

Dispar Kaltim mendorong Kampung Ramadan Temindung jadi model penyelenggaraan acara atau event berbasis komunitas
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Kampung Ramadan Temindung Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi UMKM Ramadan ekonomi kreatif

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU