Jadwal Buka Puasa di Kaltim 23 Februari, Waktu Magrib di Balikpapan dan Mahulu Berubah

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Kementerian Agama Kaltim resmi meliris jadwal imsakiah Ramadan 1447 hijriah atau 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Untuk hari ini, waktu Magrib di wilayah Kota Balikpapan maupun Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang menjadi penanda berbuka puasa lebih cepat satu menit dibandingkan kemarin.

Di Balikpapan, dari sebelumnya pukul 18.34 WITA, kini berubah menjadi pukul 18.33 WITA.

Begitu juga Mahulu, Magrib sebelumnya pukul 18.39 WITA, kini menjadi pukul 18.38 WITA.

Simak selengkapnya jadwal buka puasa Senin 23 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 18.28 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 18.37 WITA