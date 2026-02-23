JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Jadwal Buka Puasa di Kaltim 23 Februari, Waktu Magrib di Balikpapan dan Mahulu Berubah

Jadwal Buka Puasa di Kaltim 23 Februari, Waktu Magrib di Balikpapan dan Mahulu Berubah

Senin, 23 Februari 2026 – 06:53 WIB
Jadwal Buka Puasa di Kaltim 23 Februari, Waktu Magrib di Balikpapan dan Mahulu Berubah - JPNN.com Kaltim
Berikut jadwal buka puasa di Kaltim 23 Februari, waktu Magrib di Balikpapan dan Mahulu berubah dibandingkan kemarin. Ilustrasi. Foto: Ricardo/jpnn.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Kementerian Agama Kaltim resmi meliris jadwal imsakiah Ramadan 1447 hijriah atau 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Untuk hari ini, waktu Magrib di wilayah Kota Balikpapan maupun Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang menjadi penanda berbuka puasa lebih cepat satu menit dibandingkan kemarin.

Baca Juga:

Di Balikpapan, dari sebelumnya pukul  18.34 WITA, kini berubah menjadi pukul 18.33 WITA.

Begitu juga Mahulu, Magrib sebelumnya pukul 18.39 WITA, kini menjadi pukul 18.38 WITA.

Simak selengkapnya jadwal buka puasa Senin 23 Februari 2026:

Baca Juga:

> Kabupaten Berau pukul 18.28 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 18.37 WITA

Berikut jadwal buka puasa di Kaltim 23 Februari, waktu Magrib di Balikpapan dan Mahulu berubah dibandingkan kemarin
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   jadwal buka puasa buka puasa Kaltim Kanwil Kemenag Kaltim Ramadan Balikpapan Mahulu waktu magrib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU