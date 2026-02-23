Harga Emas Hari Ini 23 Februari, Naik atau Turun ya? Cek di Sini daripada Penasaran

JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 06:26 WIB
Harga emas hari ini Senin 23 Februari 2026, naik atau turun ya?. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 23 Februari 2026, naik atau turun ya?

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Senin (22/2) pagi pukul 06.25 WIB, harga emas UBS tetap di angka Rp 3.047.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 belum bergerak di angka Rp 3.061.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

