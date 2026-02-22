Menag Nasaruddin Sebut Masjid Negara IKN-Istiqlal Jadi Pusat Kegiatan Keagamaan Nasional

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan pusat kegiatan keagamaan nasional.

"Masjid Istiqlal dan Masjid Negara IKN adalah masjid kembar," kata Menag Nasaruddin di sela rangkaian kunjungannya ke IKN, Minggu (22/2).

"Ilmu apapun yang diterima di Masjid Istiqlal sama yang diterima Masjid Negara IKN," tambah Nasaruddin yang juga menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal.

Kehadiran Menag Nasaruddin Umar tersebut menjadi langkah awal sinergi pengelolaan antara Masjid Istiqlal dan Masjid Negara IKN sebagai pusat kegiatan keagamaan nasional.

Kementerian Agama bakal menghadirkan berbagai program, kata Menag Nasaruddin, antara lain beasiswa pendidikan kader ulama bagi masyarakat Kaltim dan program penayangan kajian keagamaan yang disiarkan secara langsung serta terhubung antara Masjid Istiqlal dan Masjid Negara IKN.

Dia mengatakan pendidikan kader ulama Indonesia bagian timur di Masjid Negara IKN dan Indonesia bagian barat di Masjid Istiqlal.

Program kajian keagamaan juga ditayangkan secara bergantian dan disiarkan langsung dari Jakarta maupun IKN.

Menag Nasaruddin melakukan serangkaian kegiatan ibadah, selain salat fardhu lima waktu, salat Jumat dan salat Tarawih di Masjid Negara IKN bersama masyarakat di wilayah itu.