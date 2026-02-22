Jadwal Buka Puasa di Kaltim 22 Februari, Waktu Magrib di Kubar Maju Satu Menit

JPNN.com

Minggu, 22 Februari 2026 – 13:20 WIB
Pedagang takjil merapikan dagangannya. Ilustrasi. Foto: Ricardo/jpnn.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Kementerian Agama Kaltim resmi meliris jadwal imsakiah Ramadan 1447 hijriah atau 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Simak selengkapnya jadwal buka puasa Minggu 22 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 18.28 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 18.37 WITA

> Kabupaten Paser pukul 18.36 WITA

> Kabupaten Penajam Paser Utara pukul 18.34 WITA

> Kota Balikpapan pukul 18.34 WITA

