Otorita IKN dan Tanoto Foundation Berkolaborasi, Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Tanoto Foundation berkolaborasi memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar.

Kolaborasi kedua pihak ini dilakukan guna mencetak generasi unggul dan berdaya saing.

Kolaborasi diwujudkan dalam program Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah IKN periode 2025–2027 dengan menargetkan 20 sekolah di Kecamatan Sepaku, terdiri atas 10 SD dan 10 PAUD sebagai penerima manfaat program.

"Kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya pada kapasitas guru, tetapi juga peran orang tua dalam proses pembelajaran anak," kata Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin dikutip Minggu (22/2).

Dalam implementasinya, para guru mendapatkan pelatihan pedagogi serta penguatan peran keluarga bagi orang tua melalui program Duta Orang Tua Sahabat Anak (OTSAB).

Dia menyebutkan hal ini langkah awal tentang cara meningkatkan kualitas generasi melalui pendidikan, bukan hanya meningkatkan kapasitas guru, tetapi juga menjadikan para orang tua sebagai rumah paling dini untuk mengajarkan dan mencetak anak-anak menjadi generasi unggul.

Kolaborasi program tersebut di 2026 ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaan.

Tahun sebelumnya, 20 kegiatan telah dilaksanakan pada jenjang PAUD dan SD sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan di kawasan IKN.