Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 22 Februari Naik Lagi, Minggu Pagi Sudah Sebegini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 22 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak naik.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Minggu (22/2) pagi pukul 07.10 WIB, harga emas UBS tembus Rp 3.047.000 per gram dari sebelumnya Rp 3.009.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 naik di harga Rp 3.061.000 per gram dari sebelumnya tidak sampai Rp 3 juta atau persisnya Rp 2.984.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: