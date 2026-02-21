Harga Emas Hari Ini 21 Februari, UBS Tembus Rp 3 Juta per Gram pada Sabtu Pagi

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 07:04 WIB
Harga emas produk UBS tembus Rp 3.009.000 per gram pada Sabtu pagi dari hari sebelumnya Rp 2.965.000 per gram. Ilustrasi. Foto: ANTARA/HO-UBS

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 21 Februari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak naik.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Sabtu (21/2) pagi pukul 07.03 WIB, harga emas UBS tembus Rp 3.009.000 per gram dari hari sebelumnya Rp 2.965.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 naik di harga Rp 2.984.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 2.946.000.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

