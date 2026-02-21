JPNN.com

Jadwal Buka Puasa 21 Februari 2026 di Kaltim, Waktu Magrib di Berau & Paser Bergeser

Sabtu, 21 Februari 2026 – 06:22 WIB
Muazin mengumandangkan azan. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Kementerian Agama Kaltim resmi meliris jadwal imsakiah Ramadan 1447 hijriah atau 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Untuk hari ini, jadwal berbuka puasa (Magrib) untuk wilayah Kabupaten Berau dan Paser maju satu menit dari hari sebelumnya.

Hari ini, jadwal berbuka puasa di wilayah Berau pukul 18.28 WITA, dan Paser 18.36 WITA

Simak selengkapnya jadwal buka puasa 21 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 18.28 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 18.38 WITA

> Kabupaten Paser pukul 18.36 WITA

