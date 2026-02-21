Pasang Laut Setinggi hingga 2,8 Meter Terjadi Hari Ini dan Besok, Petambak Harap Waspada

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mengimbau para petambak di kawasan pesisir Kaltim agar mewaspadai pasang laut setinggi 2,6-2,8 meter pada hari ini dan besok, 21-22 Februari 2026.

Peringatan dini dikeluarkan karena pasang laut bisa menyebabkan tambak ikan maupun tambak garam terendam air laut.

Terlebih jika disertai dengan ombak, dikhawatirkan peralatan di kawasan tambak menjadi rusak, sehingga para petambak diharapkan bisa melakukan antisipasi.

"Pasang laut juga bisa menghambat berbagai aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat, sehingga antisipasi terhadap dampaknya merupakan hal penting," kata Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Carolina Meylita Sibarani dikutip Jumat (21/2).

Carolina mengingatkan pasang laut juga bisa mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan, bisa naik ke kawasan permukiman warga atau memicu banjir rob, bisa juga membahayakan anak-anak yang bermain di pantai.

Lebih lanjut Carolina menyampaikan kawasan yang akan mengalami pasang laut seperti perairan Balikpapan dengan pasang tertinggi pada 22 Februari dengan ketinggian 2,7 meter pada pukul 09.00 WITA.

Surut terendah 0,2 meter pada 22 Februari pukul 02.00 WITA.

Di sisi lain, di perairan Balikpapan terdapat lima kawasan yang terpengaruh langsung oleh pasang surut, seperti Samboja dan Samboja Barat (Kabupaten Kutai Kartanegara), Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.