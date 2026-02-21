Menag Nasaruddin Sebut Masjid Negara IKN Jadi Mercusuar Toleransi Antarumat Beragama

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi mercusuar toleransi antarumat beragama.

Sebab, kata Menag Nasaruddin, umat yang beribadah juga mendapat siraman rohani tentang bagaimana harus menghargai agama lain dan menghormati perbedaan.

"Masjid Negara ini harus menjadi tempat untuk memberdayakan umat, bukan sekadar tempat ibadah. Masjid ini juga akan menjadi mercusuar toleransi, simbol pemersatu umat, sekaligus menjadi rumah besar untuk kemanusiaan," kata Menag Nasaruddin, dikutip Jumat (21/2).

Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menjadi Khatib Salat Jumat di Masjid Negara IKN. Foto: Dokumentasi Humas Otorita IKN

Saat menjadi khatib salat Jumat di Masjid IKN, Menag Nasaruddin menyampaikan masjid memiliki peran strategis, bukan sekadar sebagai tempat ibadah, melainkan juga menjadi tempat pembinaan mental, spiritual, hingga pembangunan sosial.

Kunjungan Menag Nasaruddin ke IKN menjadi makna tersendiri menjalani Ramadhan di Nusantara, tidak hanya menjadi ruang ibadah, tetapi juga menjadi perekat kebersamaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar yang bersama-sama membangun ibu kota.

Kunjungan tersebut memberi bukti nyata dan menegaskan komitmen Otorita IKN bahwa pembangunan Nusantara dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat nilai toleransi, pelayanan publik, serta ekosistem sosial yang inklusif dan harmonis.

Setelah salat Jumat, Menag Nasaruddin meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas di kawasan IKN, antara lain pembangunan Gereja Santo Fransiskus Xaverius, RS Hermina, Rumah Susun ASN 1, serta Kantor Bersama.