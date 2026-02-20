Memasuki Ramadan, Harga Cabai dan Daging Sapi di Penajam Paser Utara Merangkak Naik

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Harga komoditas cabai dan daging sapi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merangkak naik memasuki Ramadan 1447 Hijriah.

Pantauan di sejumlah pasar tradisional di PPU pada Jumat (20/2), ada beberapa komoditas bahan pangan mengalami kenaikan harga, antara lain cabai dan daging.

"Cabai naik Rp 30 ribu per kilogram, dari Rp 50 ribu per kilogram, harga sekarang Rp 80 ribu per kilogram," ungkap Salawati, seorang pedagang.

Pedagang lainnya, Bahri juga mengungkapkan harga daging sapi juga merangkak naik memasuki Ramadan.

"Daging sapi sekarang dijual Rp 150 ribu per kilogram, naik Rp 15 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp 135 ribu per kilogram," kata Bahri.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kukmperindag) PPU Margono Hadisusanto memastikan ketersediaan bahan pangan pada Ramadan relatif terjaga, meski ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti daging dan cabai.

Komoditas bahan pangan, beras, telur ayam, sayur-sayuran, serta daging sapi dan ayam potong tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang biasanya mengalami peningkatan saat bulan puasa.

Kemudian komoditas bahan pangan, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, jelas dia, serta komoditas pangan lainnya masih tersedia di pasaran dengan harga stabil.