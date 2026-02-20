Rudy Mas'ud Ajak Masyarakat Kaltim Membumikan Al-Qur'an: Luar Biasa Mukjizatnya!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengajak masyarakat Kaltim, terkhusus para pelajar dan mahasiswa, untuk terus membumikan Al-Qur’an.

Hal ini disampaikan Rudy Mas'ud dalam Safari Ramadan dirangkai dengan kegiatan Gerakan Salat Subuh Berjemaah di Masjid Nurul Mukminin, Jumat (20/2).

Ini merupakan Ramadan tahun kedua bagi Rudy Mas'ud sebagai Gubernur Kaltim dan Seno Aji sebagai Wagub.

“Mukjizat Allah yang masih bisa kita lihat sampai hari ini adalah Al-Qur’an. Karena itu, kita harus terus membumikan kalamullah ini,” kata Rudy Mas'ud di depan ratusan jemaah salat Subuh dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Jumat (20/2).

Terkhusus untuk para pelajar SMA/SMK yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim, Gubernur Rudy Mas'ud minta Dinas Pendidikan membuat surat edaran terkait Gerakan Membaca Al-Qur’an.

Imbauan yang sama juga disampaikannya kepada siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) dan mahasiswa di perguruan tinggi.

“Al-Qur’an ini luar biasa mukjizatnya. Bahkan satu-satunya mukjizat yang masih tersisa hingga hari ini,” tegas Gubernur Rudy Mas'ud.

Dia mengatakan Nabi Musa diberi mukjizat membelah lautan dengan tongkatnya.