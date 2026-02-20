Rudy Mas'ud Ajak Masyarakat Kaltim Membumikan Al-Qur'an: Luar Biasa Mukjizatnya!
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengajak masyarakat Kaltim, terkhusus para pelajar dan mahasiswa, untuk terus membumikan Al-Qur’an.
Hal ini disampaikan Rudy Mas'ud dalam Safari Ramadan dirangkai dengan kegiatan Gerakan Salat Subuh Berjemaah di Masjid Nurul Mukminin, Jumat (20/2).
Ini merupakan Ramadan tahun kedua bagi Rudy Mas'ud sebagai Gubernur Kaltim dan Seno Aji sebagai Wagub.
“Mukjizat Allah yang masih bisa kita lihat sampai hari ini adalah Al-Qur’an. Karena itu, kita harus terus membumikan kalamullah ini,” kata Rudy Mas'ud di depan ratusan jemaah salat Subuh dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Jumat (20/2).
Terkhusus untuk para pelajar SMA/SMK yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim, Gubernur Rudy Mas'ud minta Dinas Pendidikan membuat surat edaran terkait Gerakan Membaca Al-Qur’an.
Imbauan yang sama juga disampaikannya kepada siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) dan mahasiswa di perguruan tinggi.
“Al-Qur’an ini luar biasa mukjizatnya. Bahkan satu-satunya mukjizat yang masih tersisa hingga hari ini,” tegas Gubernur Rudy Mas'ud.
Dia mengatakan Nabi Musa diberi mukjizat membelah lautan dengan tongkatnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud melaksanakan Safari Ramadan dirangkai dengan kegiatan Gerakan Salat Subuh Berjemaah di Masjid Nurul Mukminin, Jumat (20/2).
