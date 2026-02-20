Harga Terbaru Emas Antam pada Jumat Pagi, Naik Sebegini! Silakan Cek di Sini

JPNN.com

Jumat, 20 Februari 2026 – 09:21 WIB
Harga emas Antam hari ini Jumat 20 Februari 2026 naik lagi. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 20 Februari 2026 kembali naik.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Jumat (20/2) pukul 08.51 WIB, harga emas Antam naik Rp 28.000 dari semula Rp 2.916.000 per gram menjadi Rp 2.944.000. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.725.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.522.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.944.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.828.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.717.000.

Harga emas Antam naik lagi pada hari ini, Jumat 20 Januari 2025, per gram jadi sebegini
