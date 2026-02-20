Harga Terbaru Emas Antam pada Jumat Pagi, Naik Sebegini! Silakan Cek di Sini
Jumat, 20 Februari 2026 – 09:21 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 20 Februari 2026 kembali naik.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Jumat (20/2) pukul 08.51 WIB, harga emas Antam naik Rp 28.000 dari semula Rp 2.916.000 per gram menjadi Rp 2.944.000.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.725.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.522.000.
- Harga emas 1 gram: Rp 2.944.000.
- Harga emas 2 gram: Rp 5.828.000.
- Harga emas 3 gram: Rp 8.717.000.
