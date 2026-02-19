Catat! Ini Jadwal Imsak Besok Pagi 20 Februari di Kaltim, Jangan Sampai Terlewatkan

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 21:24 WIB
Simak jadwal imsak besok pagi 20 Februari di Kaltim, jangan sampai terlewatkan. Ilustrasi Sultan Amanda/jpnn.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim resmi meliris jadwal imsakiah Ramadan 1447 hijriah atau 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Berikut jadwal imsak besok pagi 20 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 04.56 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 05.02 WITA

> Kabupaten Paser pukul 04.58 WITA

> Kabupaten Penajam Paser Utara pukul 04.57 WITA

> Kota Balikpapan pukul 04.56 WITA

Ini jadwal imsak besok pagi 20 Februari di Kaltim, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
