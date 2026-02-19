Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Nunukan, Pilot Dikabarkan Meninggal Dunia

kaltim.jpnn.com, NUNUKAN - Sebuah pesawat pengangkut bahan bakar (BBM) jatuh di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kamis (19/2) siang.

Pesawat tersebut dikabarkan membawa BBM dari Tarakan menuju Long Bawan, Krayan Induk.

Camat Krayan Timur Lianthoni membenarkan ada pesawat jatuh.

Namun, dia belum bisa memastikan lokasi persis jatuhnya pesawat.

“Iya betul (pesawat jatuh) yang angkut BBM. Jatuh sekitar jam 12-an,” kata Lianthoni dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (19/2).

Dari info yang beredar pesawat diperkirakan jatuh di antara Gunung Pa’ Betung dan Pa’ Remayo. Namun itu belum bisa dipastikan.

Camat Krayan Timur menyampaikan sedang mencari bersama masyarakat sekitar dan saat ini sedang di hutan.

“Kami masih mencari tempat jatuhnya. Kami masih di hutan,” katanya singkat.