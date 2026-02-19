Tinjau Proyek Alih Jalan Tambang PT Berau Coal, ESDM Kaltim Sebut Ada Penyesuaian Desain

kaltim.jpnn.com, TANJUNG REDEB - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim melakukan kunjungan kerja ke area pengembangan infrastruktur pengalihan Jalan Gurimbang-Talisayan milik PT Berau Coal.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto menyampaikan kunjungan tersebut untuk memantau perkembangan proyek pengalihan jalan tambang guna memastikan kelancaran akses logistik yang vital bagi perekonomian daerah.

"Kunjungan kerja kami bertujuan meninjau langsung progres pembangunan agar tetap mengutamakan aspek keselamatan serta efisiensi operasional," kata Bambang di Samarinda, Kamis (19/2).

Dia menegaskan Pemprov Kaltim memberikan atensi khusus terhadap setiap perubahan spesifikasi teknis di lapangan untuk menjamin standar keamanan tertinggi bagi pengguna jalan.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji juga turut serta meninjau kawasan Berau Coal tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, Bambang menyampaikan proyek infrastruktur vital ini mengalami sejumlah penyesuaian desain dibandingkan perencanaan awal.

Perubahan paling mencolok terlihat pada panjang trase jalan yang bertambah dari rencana semula 4,7 kilometer menjadi total 7,6 kilometer.

"Meskipun terjadi penambahan jarak tempuh secara fisik, tim teknis memastikan hal tersebut tidak akan menghambat waktu operasional pengangkutan," kata Bambang.