Kabar Baik dari Menteri Purbaya soal Pembayaran THR untuk ASN, TNI, dan Polri

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kabar baik terkait tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri.

Purbaya menyampaikan THR direncanakan disalurkan pada pekan pertama Ramadan ini.

“(Pembyaran THR, red) pada minggu pertama puasa,” kata Purbaya dikutip Kamis (19/2).

Bendahara negara tidak memerinci lebih lanjut terkait tanggal pasti pencairan THR bagi ASN, TNI dan Polri.

Purbaya hanya mengatakan dalam waktu dekat THR bakal disalurkan.

“Sebentar lagi, ya,” tegasnya.

Diketahui, proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp 809 triliun, termasuk anggaran untuk THR bagi ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 55 triliun.

Secara rinci, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp 6 triliun, serta paket stimulus Rp 13 triliun.