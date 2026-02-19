JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Kabar Baik dari Menteri Purbaya soal Pembayaran THR untuk ASN, TNI, dan Polri

Kabar Baik dari Menteri Purbaya soal Pembayaran THR untuk ASN, TNI, dan Polri

Kamis, 19 Februari 2026 – 10:13 WIB
Kabar Baik dari Menteri Purbaya soal Pembayaran THR untuk ASN, TNI, dan Polri - JPNN.com Kaltim
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kabar baik terkait THR untuk ASN, TNI, dan Polri. Foto: Ricardo/jpnn

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kabar baik terkait tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri.

Purbaya menyampaikan THR direncanakan disalurkan pada pekan pertama Ramadan ini.

“(Pembyaran THR, red) pada minggu pertama puasa,” kata Purbaya dikutip Kamis (19/2).

Baca Juga:

Bendahara negara tidak memerinci lebih lanjut terkait tanggal pasti pencairan THR bagi ASN, TNI dan Polri.

Purbaya hanya mengatakan dalam waktu dekat THR bakal disalurkan.

“Sebentar lagi, ya,” tegasnya.

Baca Juga:

Diketahui, proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp 809 triliun, termasuk anggaran untuk THR bagi ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 55 triliun.

Secara rinci, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp 6 triliun, serta paket stimulus Rp 13 triliun.

kabar baik untuk ASN, TNI dan Polri terkait pencairan THR dari Menteri Purbaya, simak ya
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   tunjangan hari raya THR pembayaran THR Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Purbaya ASN TNI Polri kabar baik Ramadan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU