Harga Terbaru Emas Antam, Alhamdulillah Naik Sebegini per Gram Kamis Ini
Kamis, 19 Februari 2026 – 09:49 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Kamis 19 Februari 2026 mengalami kenaikan.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (17/2) pukul 08.47 WIB, harga emas Antam naik Rp 4.000 dari semula Rp 2.912.000 per gram menjadi Rp 2.916.000.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.694.000.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.508.000
- Harga emas 1 gram: Rp 2.916.000
- Harga emas 2 gram: Rp 5.772.000
- Harga emas 3 gram: Rp 8.633.000
Simak harga terbaru emas Antam hari ini 19 Februari 2026, Alhamdulillah naik sebegini per gram
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News