JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Harga Terbaru Emas Antam, Alhamdulillah Naik Sebegini per Gram Kamis Ini

Harga Terbaru Emas Antam, Alhamdulillah Naik Sebegini per Gram Kamis Ini

Kamis, 19 Februari 2026 – 09:49 WIB
Harga Terbaru Emas Antam, Alhamdulillah Naik Sebegini per Gram Kamis Ini - JPNN.com Kaltim
Harga emas Antam hari ini Kamis 19 Februari 2026 naik. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Kamis 19 Februari 2026 mengalami kenaikan.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (17/2) pukul 08.47 WIB, harga emas Antam naik Rp 4.000 dari semula Rp 2.912.000 per gram menjadi Rp 2.916.000. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.694.000.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.508.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.916.000

Baca Juga:

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.772.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.633.000

Simak harga terbaru emas Antam hari ini 19 Februari 2026, Alhamdulillah naik sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas Antam hari harga emas per gram harga emas Antam harga emas hari ini harga emas Antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU