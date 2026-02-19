Harga Terbaru Emas Antam, Alhamdulillah Naik Sebegini per Gram Kamis Ini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Kamis 19 Februari 2026 mengalami kenaikan.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (17/2) pukul 08.47 WIB, harga emas Antam naik Rp 4.000 dari semula Rp 2.912.000 per gram menjadi Rp 2.916.000. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.694.000.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.508.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.916.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.772.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.633.000