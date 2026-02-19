JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Harga Emas Merosot Lagi, Awal Ramadan Jadi Sebegini per Gram

Harga Emas Merosot Lagi, Awal Ramadan Jadi Sebegini per Gram

Kamis, 19 Februari 2026 – 08:24 WIB
Harga Emas Merosot Lagi, Awal Ramadan Jadi Sebegini per Gram - JPNN.com Kaltim
Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 19 Februari 2026 atau bertepatan dengan awal Ramadan merosot lagi. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 19 Februari 2026 atau bertepatan dengan awal Ramadan, baik produk buatan Galeri24 dan UBS merosot lagi.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Kamis (19/2) pukul 08.20 WIB, harga emas UBS turun menjadi Rp 2.929.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.958.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 turun di harga Rp 2.915.000 dari sebelumnya Rp 2.943.000 per gram.

Baca Juga:

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 19 Februari 2026 atau bertepatan dengan awal Ramadan merosot lagi
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas hari ini harga emas di pegadaian harga emas per gram harga emas UBS Galeri24 pegadaian Ramadan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU