Harga Emas Merosot Lagi, Awal Ramadan Jadi Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 19 Februari 2026 atau bertepatan dengan awal Ramadan, baik produk buatan Galeri24 dan UBS merosot lagi.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Kamis (19/2) pukul 08.20 WIB, harga emas UBS turun menjadi Rp 2.929.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.958.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 turun di harga Rp 2.915.000 dari sebelumnya Rp 2.943.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: