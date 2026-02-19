Puji Kinerja Polda Kaltim Jaga Kamtibmas, Rudy Mas'ud: Luar Biasa Pak Kapolda!

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Polda Kaltim dalam menjaga situasi serta kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Kamtibmas).

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber rapat pimpinan Polda Kaltim di Ruang Mahakam, Rabu (18/2).

Dalam kesempatan itu, Rudy Mas'ud menyampaikan materi Sinergitas Pemprov Kaltim dalam Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

“Luar biasa Pak Kapolda. Bangga kami atas kinerja Polda Kaltim dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di daerah. Semoga Kaltim tetap selalu terpelihara kondusifitas daerahnya,” kata Rudy Mas'ud dilansir dari akun resmi Pemprov Kaltim, Kamis (19/2).

Menurut Rudy Mas'ud, stabilitas daerah dan Kamtibmas merupakan pondasi vitàl dalam mendukung cepat terlaksananya kegiatan pembangunan daerah bahkan nasional.

Kaltim selain pintu gerbang ekonomi regional Kalimantan, juga daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru NKRI.

Dia menyebutkan pemerintah terus mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam beberapa tahun mendatang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kaltim siap menjadi bagian integral mewujudkan target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Sebagai awal penting Indonesia menjadi negara maju,” tegasnya.