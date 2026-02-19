Jadwal Buka Puasa Ramadan 19 Februari 2026 di Kaltim, Cek di Sini!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim resmi meliris jadwal imsakiah Ramadan 1447 hijriah atau 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Berikut jadwal buka puasa 19 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 18.29 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 18.38 WITA

> Kabupaten Paser pukul 18.37 WITA

> Kabupaten Penajam Paser Utara pukul 18.34 WITA

> Kota Balikpapan pukul 18.34 WITA