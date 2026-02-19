JPNN.com

Jadwal Buka Puasa Ramadan 19 Februari 2026 di Kaltim, Cek di Sini!

Kamis, 19 Februari 2026 – 06:26 WIB
Jadwal Buka Puasa Ramadan 19 Februari 2026 di Kaltim, Cek di Sini! - JPNN.com Kaltim
Simak jadwal buka puasa Ramadan 19 Februari 2029 di wilayah Kalimantan Timur resmi dari Kanwil Kemenag Kaltim. Ilustrasi Sultan Amanda/jpnn.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim resmi meliris jadwal imsakiah Ramadan 1447 hijriah atau 2026 untuk wilayah Kalimantan Timur.

Jadwal tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kaltim untuk mengetahui waktu imsak, salat lima waktu dan berbuka puasa selama Ramadan.

Berikut jadwal buka puasa 19 Februari 2026:

> Kabupaten Berau pukul 18.29 WITA

> Kabupaten Kutai Barat pukul 18.38 WITA

> Kabupaten Paser pukul 18.37 WITA

> Kabupaten Penajam Paser Utara pukul 18.34 WITA

> Kota Balikpapan pukul 18.34 WITA

Berikut jadwal buka puasa Ramadan 19 Februari 2029 di wilayah Kalimantan Timur resmi dari Kanwil Kemenag Kaltim
