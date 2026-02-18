JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Terus Merosot, Harga Emas Antam per Gram Hari ini 18 Februari 2026 Jadi Sebegini

Terus Merosot, Harga Emas Antam per Gram Hari ini 18 Februari 2026 Jadi Sebegini

Rabu, 18 Februari 2026 – 09:39 WIB
Terus Merosot, Harga Emas Antam per Gram Hari ini 18 Februari 2026 Jadi Sebegini - JPNN.com Kaltim
Harga emas Antam hari ini, Rabu 18 Februari 2026 terus merosot. Jadi sebegini per gram. Foto: Indrianto Eko Suwarso/Spt/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 18 Februari 2026 terus merosot.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (17/2) pukul 09.03 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan dalam tiga hari beruntun.

Kali ini turun Rp 14.000 dari semula Rp 2.918.000 per gram menjadi Rp 2.878.000. ‎

Baca Juga:

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini turun menjadi Rp 2.655.000.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.489.000

Baca Juga:

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.878.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.696.000

Harga emas Antam hari ini, Rabu 18 Februari 2026 terus merosot. Jadi sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas Antam hari harga emas Antam harga emas hari ini harga emas harga emas per gram Antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU