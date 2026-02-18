Terus Merosot, Harga Emas Antam per Gram Hari ini 18 Februari 2026 Jadi Sebegini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 18 Februari 2026 terus merosot.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (17/2) pukul 09.03 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan dalam tiga hari beruntun.

Kali ini turun Rp 14.000 dari semula Rp 2.918.000 per gram menjadi Rp 2.878.000. ‎

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini turun menjadi Rp 2.655.000.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.489.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 2.878.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.696.000