Terus Merosot, Harga Emas Antam per Gram Hari ini 18 Februari 2026 Jadi Sebegini
Rabu, 18 Februari 2026 – 09:39 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 18 Februari 2026 terus merosot.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Rabu (17/2) pukul 09.03 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan dalam tiga hari beruntun.
Kali ini turun Rp 14.000 dari semula Rp 2.918.000 per gram menjadi Rp 2.878.000.
Sementara itu, harga beli kembali (buyback) kini turun menjadi Rp 2.655.000.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.489.000
- Harga emas 1 gram: Rp 2.878.000
- Harga emas 2 gram: Rp 5.696.000
Harga emas Antam hari ini, Rabu 18 Februari 2026 terus merosot. Jadi sebegini per gram
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News