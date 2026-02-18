Tetap Sehat dan Bugar saat Berpuasa Ramadan, Ini Tips dari Ketua PKK Berau Sri Aslinda

kaltim.jpnn.com, TANJUNG REDEB - Tim Pembina Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Berau Sri Aslinda Gamalis memberikan tips agar tetap sehat dan bugar saat berpuasa Ramadan, seperti saat sahur mengonsumsi karbohidrat kompleks dan protein, serta menghindari gorengan.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan saat Ramadan melalui olahraga ringan seperti jalan kaki, menjaga pola makan seimbang, konsumsi vitamin, serta istirahat cukup agar ibadah puasa dapat dijalani dengan baik," kata Sri Aslinda, Rabu (18/2).

Dia juga menyarankan masyarakat tidak melewatkan makan sahur, lantas saat berbuka puasa dimulai dengan minuman dan makanan ringan, seperti air putih, kurma, buah, ibadah, baru kemudian mengonsumsi makanan yang bernutrisi seimbang atau banyak mengandung protein.

Dia juga menekankan pentingnya persiapan spiritual dengan memperbanyak ibadah sunah dan meningkatkan kualitas keimanan seperti salat tarawih atau salat malam dan berzikir agar jiwa tenang dan bahagia.

Sebelumnya, saat menghadiri Tarhib Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Baitul Hikmah Tanjung Redeb, dia juga mendoakan seluruh umat Muslim diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani Ramadan dengan penuh keberkahan.

Tarhib Ramadan atau tradisi menyambut kedatangan Ramadan ini merupakan kolaborasi PKK Berau bersama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Berau dalam rangka membangkitkan semangat masyarakat menyambut bulan suci Ramadan.

Dalam kesempatan itu, Sri Aslinda menekankan pentingnya mempersiapkan diri secara lahir dan batin agar Ramadan dapat dijalani dengan optimal sebagai bulan penuh ampunan dan keberkahan.

“Ramadan adalah bulan diwajibkan orang-orang beriman berpuasa sebagai sarana memperbaiki diri dan meraih derajat takwa. Setiap amal ibadah akan dilipatgandakan pahalanya,” ujarnya.