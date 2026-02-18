BI Kaltim Siapkan Uang Tunai Rp 2,18 Triliun Selama Ramadan dan Idulfitri 2026

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim menyiapkan uang tunai sebesar Rp 2,18 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2026.

Kepala Perwakilan BI Kaltim Jajang Hermawan menyampaikan penyediaan uang layak edar (ULE) ini merupakan langkah antisipasi terhadap lonjakan kebutuhan uang kartal yang biasanya mencapai 20 persen dari total kebutuhan tahunan.

“Jumlah yang kami siapkan tahun ini meningkat 19,13 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Jajang, dikutip Rabu (18/2).

Secara nasional, Bank Indonesia mengalokasikan uang layak edar sebesar Rp 185,6 triliun.

Program ini merupakan implementasi UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang untuk menjamin ketersediaan uang yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, serta terjamin keasliannya.

Menurut Jajang, layanan penukaran uang di Kaltim akan berlangsung mulai 18 Februari hingga 15 Maret 2026 di tujuh kabupaten/kota.

BI bekerja sama dengan perbankan menyediakan akses melalui penukaran ritel melalui sejumlah masjid di Samarinda, layanan terpadu yang ada di Gedung Pramuka Samarinda dan kantor perbankan berada 35 titik kantor bank yang telah ditunjuk.

Bagi masyarakat yang ingin menukar uang, lanjut Jajang, wajib mendaftar secara daring melalui aplikasi atau situs PINTAR.