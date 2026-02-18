Momen Bersejarah, Masjid Negara IKN Siap Gelar Tarawih Perdana Malam Ini

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menggelar salat Tarawih pertama malam ini, Rabu (18/2).

Ini setelah pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi jatuh pada Kamis (19/2) besok.

Keputusan itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2).

"Hasil Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi jatuh pada hari Kamis," kata Menag Nasaruddin Umar dikutip Rabu (18/2).

Melalui penetapan resmi pemerintah itu, umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan Tarawih pada Rabu (18/2) malam ini.

Selain itu, sejarah baru bagi tanah air, karena untuk pertama kalinya, pemantauan hilal atau rukyatulhilal juga dilaksanakan di IKN.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim Abdul Khaliq, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Kegiatan rukyatulhilal di IKN dilaksanakan di Rusun ASN 1, Tower A, Selasa (17/2) sore.