Sambut Ramadan, AKBP Fauzan Arianto Sampaikan Pesan Ini untuk Masyarakat Kutim

kaltim.jpnn.com, SANGATTA - Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut Ramadan dengan memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah ini.

Dia menyampaikan Ramadan merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperbanyak ibadah, serta menumbuhkan kepedulian sosial dan kebersamaan.

“Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan amal kebaikan. Mari kita sambut dengan hati yang bersih serta semangat untuk memperbaiki diri,” pesan AKBP Fauzan, dikutip Selasa (17/2).

Fauzan juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, terutama saat pelaksanaan ibadah tarawih, tadarus, sahur, maupun kegiatan berbuka puasa.

Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, tidak melakukan balap liar, serta menghindari penggunaan petasan atau aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketenangan umum.

“Kami mengharapkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, sehingga ibadah di bulan Ramadan dapat berjalan dengan khusyuk dan nyaman,” tegasnya.

AKBP Fauzan menambahkan jajaran Polres Kutai Timur akan meningkatkan patroli dan pengamanan di sejumlah titik strategis, seperti masjid, pusat keramaian, dan kawasan pemukiman guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dia berharap dengan sinergi antara Polri dan masyarakat, pelaksanaan ibadah Ramadan di Kutai Timur dapat berlangsung aman, damai, dan penuh keberkahan. (mar1/jpnn)